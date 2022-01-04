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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 200 فرصة استثمارية دائمة وموقتة طرحتها أمانة المنطقة الشرقية مع بداية العام للمستثمرين ورواد الأعمال في مختلف مدن ومحافظات المنطقة. وأوضحت الأمانة أن بعض هذه الفرص تمتد إلى 50 سنة، مما يحفز المستثمرين ويرفع من جاذبية الاستثمارات بالأمانة، حيث تم خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25 فقط، ومدة الإعفاء تصل حتى 10 من إجمالي مدة العقد، دعما للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع جاذبية الاستثمار لديهم.



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