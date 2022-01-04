إلغاء رخصة مطور مشروع الواجهة بالدمام وإسناده إلى الوطنية للإسكان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» قرارا بإسناد مهمة استكمال أعمال تطوير مشروع «الواجهة» السكني الواقع ضمن ضاحية الواجهة في محافظة الدمام إلى شركة الوطنية للإسكان، وإلغاء رخصة البيع على الخارطة الصادرة لمطور المشروع.

وأوضحت وافي في بيان أمس أن القرار يهدف إلى حفظ حقوق المواطنين والأطراف في المشروع الذي يوفر 590 وحدة سكنية، وتفاعلا مع شكاوى الأسر المستفيدة من المشروع بعد توقف استكمال بنائه واستنفاد المهل المعطاة للمطور لتصحيح وتيرة الإنجاز.

وذكرت اللجنة أن القرار يأتي امتدادا لجهود اللجنة الإشرافية والرقابية على مشاريع البيع على الخارطة المرخصة من «وافي» بجميع مراحل الإنشاء والتطوير، والتزاما بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنظمة لأنشطة البيع والتأجير على الخارطة التي تستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف في المشاريع من المشترين والمودعين والممولين.

وأشارت اللجنة إلى أن قرار الإلغاء جاء لصيانة الملكيات الخاصة، وتوفير الغطاء القانوني لحماية حقوق المستفيدين ضمن مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص بعد تأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، مما يتعارض مع توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وجهود القيادة الرشيدة لدعم قطاع الإسكان، كما سيسهم في زيادة الشفافية والموثوقية في السوق العقاري، وتعزيز ثقة الأسر السعودية والمستثمرين في مشاريع البيع على الخارطة، خاصة ما يتميز به المشروع ضمن ضاحية الواجهة التي تطورها «الوطنية للإسكان» من اكتمال البنية التحتية وتوفر المرافق في موقع استراتيجي عند المدخل الغربي لمدينة الدمام، وبالقرب من الأماكن الحيوية في المنطقة الشرقية.

يذكر أن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة رخصت حتى الآن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية متنوعة، مما أسهم في تعزيز المعروض العقاري السكني وحوكمة القطاع، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030م؛ تحقيقا لأهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).

لماذا تم إيقاف مطور المشروع؟

