تمكين المطورين من سداد قيمة الأرض من حساب الضمان على دفعتين

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وأوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» نايف الشريف، أن الآليات المحددة لتمكين المطورين من سداد قيمة أرض المشروع تأتي على دفعتين، الأولى: عند وصول نسبة التحصيل 30%، ويكون مقدارها لا يتجاوز المتاح استخدامه من المحصل للتكاليف غير الإنشائية أو نسبة قيمة الأرض من الدفعة الأولى أو أيهما أقل.
أما الدفعة الثانية: فعند وصول نسبة التحصيل 75% ولا يتجاوز مقدارها المتاح استخدامه من المحصل للتكاليف غير الإنشائية أو نسبة قيمة الأرض من الدفعة الأولى أو أيهما أقل مخصوما منه ما سدد في الدفعة الأولى.
يذكر أن برنامج «وافي» يقدم حزمة من التراخيص لمشاريع البيع على الخارطة، ويتابع نسب إنجازها وجودة تنفيذها، إضافة إلى تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقاري.
آلية السداد على دفعتين:1 - عند وصول نسبة التحصيل 30%، ويكون مقدارها لا يتجاوز المتاح استخدامه من المحصل للتكاليف غير الإنشائية أو نسبة قيمة الأرض من الدفعة الأولى أو أيهما أقل.
2 - عند وصول نسبة التحصيل 75% ولا يتجاوز مقدارها المتاح استخدامه من المحصل للتكاليف غير الإنشائية أو نسبة قيمة الأرض من الدفعة الأولى أو أيهما أقل مخصوما منه المسدد في الدفعة الأولى.
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