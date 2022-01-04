شكرا لقرائتكم خبر نائب وزير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله أبوثنين، التقى مع رجال الأعمال بمنطقة نجران في لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بنجران. وأكد رئيس الغرفة محيميد آل شرمة، الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، حيث يعد شريكا رئيسا في تلبية تطلعات القيادة الرشيدة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مبينا أن الغرفة صوت رجال الأعمال لتقديم تساؤلاتهم وتطلعاتهم للجهات الحكومية الهادفة لدعم مسيرة التنمية والعطاء.



كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.