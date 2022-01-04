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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطوير بيئة الاستثمار وتنمية الإيرادات، عنوان ورشة عمل تنظمها اليوم جامعة الملك خالد ممثلة في الإدارة العامة للاستثمار بوكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بمجالات الاقتصاد والاستثمار العام والتعليمي. وتهدف الورشة، التي تستمر يومين، إلى عرض التجارب الدولية الناجحة في مجال الاستثمار التعليمي، واستعراض وتحليل السياسات واللوائح المنظمة لبيئة الاستثمار وتنمية الإيرادات بالجامعات السعودية.



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