شكرا لقرائتكم خبر «أوبك+» تلتزم بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل في فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر تحالف «أوبك +» تثبيت سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير خلال فبراير المقبل، ليواصل تحدي مطالبات تسريع وتيرة زيادة الإمدادات.

وقال التحالف عبر بيان، «إن الاجتماع الوزاري الـ 24 الافتراضي لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك+) برئاسة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أعاد التأكيد على خطة زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا في فبراير 2022.

وكررت المجموعة التأكيد على أهمية الالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض، والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية يونيو المقبل.

وقررت «أوبك +» عقد الاجتماع الوزاري القادم لمنظمة «أوبك» والمنتجين من خارجها في الثاني من فبراير المقبل.

وكان من المتوقع أن يلتزم كبار المنتجين بخطط زيادة الإمدادات بالمقدار المتفق عليه وهو 400 ألف برميل شهريا، في وقت لم يؤد ارتفاع الإصابات بـ(كوفيد 19) إلى عمليات إغلاق في أكبر الدول المستهلكة للوقود حتى الآن.

وأشارت لجنة المراقبة الوزارية لدى مجموعة «أوبك+» أمس الأول إلى أن سوق النفط في حالة توازن حاليًا، مشيرة إلى أن السوق سيشهد فائضا بداية من الربع الأول من العام الحالي.

وقال تقرير اللجنة الفنية المشتركة (JTC): «من المتوقع أن يكون تأثير متغير أوميكرون الجديد خفيفا وقصير الأجل، حيث يصبح العالم مجهزا بشكل أفضل لإدارة (كوفيد-19) والتحديات ذات الصلة». وأضاف التقرير «هذا بالإضافة إلى النظرة الاقتصادية الثابتة في كل من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة».

في سياق آخر أظهرت بيانات مجمعة لوكالة «بلومبيرج» للأنباء أن إنتاج كازاخستان من النفط الخام والمكثفات ارتفع في ديسمبر، ما أبقى إنتاج البلاد فوق المستهدف من تحالف «أوبك بلس» للشهر الثالث.

ويقدر إجمالي إنتاج البلاد من الخام والمكثفات لشهر ديسمبر بأكمله بنحو ثمانية ملايين طن.

وباستثناء المكثفات، يقدر إنتاج البلاد من النفط الخام في هذا الشهر بحوالي 1.63 مليون برميل في اليوم، أي أعلى بـ 72 ألف برميل في اليوم من مستهدف أوبك بلس لهذا البلد. وتضمنت مراجعة لاتفاق أوبك بلس السماح لكازاخستان بضخ 1.55 مليون برميل في اليوم من الخام في ديسمبر، دون وجود قيود على إنتاج المكثفات.