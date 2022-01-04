شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية ودبى والبحرين بجلسة الثلاثاء..وهبوط سوق أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.26% رابحًا 29.28 نقطة ليغلق عند مستوى 11356.80 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.79% رابحًا 25.27 نقطة ليغلق عند مستوى 3216.24 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.24% رابحًا 4.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1796.49 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.65% خاسرًا 54.87 نقطة ليغلق عند مستوى 8409.7 نقطة، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.26% رابحًا 29.28 نقطة ليغلق عند مستوى 11356.80 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.97% خاسرًا 252.44 نقطة ليغلق عند مستوى 25777.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 134.4 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 5.59%، أعقبه التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.79%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.7%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.67%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.6%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.45%، 0.44%، على التوالي، ثم قطاعي الاستثمار والنقل بنسبة 0.42%، 0.41%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%.

وقفز 127 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 9.97%، ثم سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 6.16%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 5.21%، وتراجع 60 سهمًا على رأسها سهم "البلاد" بنسبة 4.20%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 1.75%، ثم سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنسبة 1.63%، فيما تصدر سهم "صدر" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 468.7 ريال سعودي.





بورصة دبيفيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.79% رابحًا 25.27 نقطة ليغلق عند مستوى 3216.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 241.1 مليون سهم محققة ما قيمته 428.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5393 صفقة لعدد 30 سهمًا، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الصناعة بنسبة 7.14%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.28%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.05%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.96%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.3%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاعي السلع والخدمات بنسبة 5.76%، 0.17%، على التوالي.

وقفز 22 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 11.57%، ثم سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 8.99%، وتراجعت 8 أسهم على رأسها شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 10%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.70%، فيما تصدر سهم شركة سوق دبي المالي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 43.1 مليون ورقة بقيمة 115.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.90%.





بورصة البحرينكما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.24% رابحًا 4.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1796.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.4 مليون سهم بقيمة 437.4 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة نمو 39.77% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.71%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 15.5% مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة جي أف إتش المالية، مجموعة البركة المصرفية، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، المؤسسة العربية المصرفية، بنسبة 7.98%، 2.05%، 0.76%، 0.57%، 0.27%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 13.88% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.52%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 3.8% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.32%، وهبط سهمي بنك السلام، البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.02%، 0.86%، على التوالي.





بورصة أبو ظبيفيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.65% خاسرًا 54.87 نقطة ليغلق عند مستوى 8409.7 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.541 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 241.7 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 6285 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.16%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.59%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.59%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.03%.

وارتفع 12 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "مجموعة أيه أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 3.72%، ثم سهم "شركة منازل" بنسبة 3.23%، ثم سهم " شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 2.84%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 5.8%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 4.95%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 2.99%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 367.7 مليون درهم.





بورصة الكويتبينما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحًا 4.22 نقطة ليغلق عند مستوى 7055.42 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% رابحًا 14.23 نقطة ليغلق عند مستوى 7667.83 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% خاسرًا 19.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5860.53 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% خاسرًا 1.87 نقطة ليغلق عند مستوى 6094.67 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 212.6 مليون سهم بقيمة 41.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8066 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 17.65%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.53%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.61%، ثم قطاعي العقار والطاقة بنسبة 0.36%، 0.33%، على التوالي، ثم قطاعات التأمين والسلع الاستهلاكية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%، 0.14%، 0.12%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.05%.