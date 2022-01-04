شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولى من محاولة تهريب عدد من التليفونات المحموله برئاسة حازم عبد الرشيد محمد وذلك بالمخالفه لقانون الاتصالات رقم 10 لسنه 2003 وقانون الجمارك 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيرادوالتصدير رقم 118 لسنه 1975

ففى انهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران اير كايرو القادمة من الكويت اشتبه علاء الدين جمعه رئيس الورديه في الراكب ج. م ا مصرى الجنسية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يستحق سداد ضرائب أورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير امتعه الراكب الشخصيه على جهاز x RAY بمعرفه أسامه هلالى تحت إشراف حازم الدورى مدير الإدارة تلاحظ وجود أجسام داخل شاشات

وبالعرض على حازم عبد الرشيد مدير الجمرك قام بتكليف لجنة من محمود عثمان وعمر المختار وأحمد الحسيني وزينب كمال وزينب حسن في وجود أحمد المراغى بالأمن وحسن السكرى بالمكافحة لتفتيش أمتعه الراكب فتبين وجود عدد 35 هاتف محمول ماركة آيفون 13 مخبأة داخل شاشاتى تلفزيون .

قرر عصام السمان مدير عام جمارك الاقصر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر رقم ٢ لسنه ٢٠٢٢، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحه الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الوسطي والجنوبية والدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الإلتزام بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .