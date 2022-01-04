شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق على زيادة إنتاج النفط اعتباراً من فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز إن المجموعة اتفقت اليوم الثلاثاء على التمسك بالسياسة الحالية فيما يتعلق بزيادة إنتاج النفط في فبراير شباط، استنادا إلى توقعها بأن السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا سيكون لها تأثير قصير الأجل على الطلب.

ورفعت المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا هدف إنتاجها الشهري، منذ أغسطس آب بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

وحثت الولايات المتحدة المجموعة على ضخ مزيد من الخام للمساعدة في تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة وتهدئة أسعار النفط مع اقترابها من 80 دولارا للبرميل، لكن المجموعة قالت إن السوق متوازنة ولا تتطلب أي نفط إضافي.

وتعمل أوبك+ على إلغاء تخفيضات الإنتاج القياسية البالغة عشرة ملايين برميل يوميا، والتي فُرضت في عام 2020، مع تعافي الطلب والأسعار من الركود الناجم عن الجائحة.