شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية القطرية تطلق حملة مبيعات عالمية احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الناقلة القطرية الحائزة على جوائز عالمية تقدّم للمسافرين خصومات على أسعار التذاكر تصل إلى 25 بالمئة على كلّ من الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية إلى أكثر من 140 وجهة عالمية

- الخطوط الجوية القطرية تتيح للمسافرين الذين ينضمون إلى نادي الامتياز فرصة كسب 2500 كيومايلز مكافأة

الدوحة، قطر – تحتفل الخطوط الجوية القطرية بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها بإطلاق حملة مبيعات عالمية في المملكة العربية السعودية، متيحةً بذلك أمام المسافرين خصومات كبيرة تصل إلى 25 بالمئة على أسعار التذاكر. وبالإضافة إلى ذلك، ستتيح الناقلة خصومات خاصة للمسافرين لاختيار المقعد المفضّل ووزن الأمتعة الإضافي والحجوزات الفندقية واستئجار السيارات، وذلك ضمن حملة تستمر لمدة خمسة أيام ابتداءً من 4 يناير 2022.

وسيتمكن المسافرون الذين ينضمون إلى برنامج المسافر الدائم في نادي الامتياز الحائز على جوائز عالمية من كسب 2500 كيومايلز إضافية فور إدخالهم الرمز الترويجي للعرض "FLYQR22"، وذلك احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس الخطوط الجوية القطرية. كما سيتمكّن المسافرون أيضاً من الاستمتاع بخدمات الناقلة القطرية الحائزة على جوائز عالمية، والاستفادة من هذا العرض الخاص مع المرونة المضمونة * على كلّ من درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، مع خصومات على أسعار التذاكر تصل إلى 25 % *، على شبكة وجهاتنا العالمية المتنامية التي تضم أكثر من 140 وجهة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والأمريكيتين.

وتسري حملة المبيعات العالمية الجديدة على جميع رحلات الناقلة للسفر حتى 31 أكتوبر 2022. للاستفادة من هذا العرض، يمكن للمسافرين الحجز عبرqatarairways.com/25Years ، أو من خلال زيارة أحد مكاتب المبيعات التابعة للخطوط الجوية القطرية، أو زيارة وكلاء السفر المفضلين لديهم.

وتحتفل الخطوط الجوية القطرية بإنجازاتها وذكرى تأسيسها السنوية الخامسة والعشرين، من خلال إتاحة حسومات كبيرة للمسافرين في جميع أنحاء العالم على رحلاتهم القادمة. وتأسست الناقلة الوطنية لدولة قطر الحائزة على جوائز عالمية في عام 1997 على يد سمو الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله، والذي أرست رؤيته الحكيمة الأسس لتصبح الخطوط الجوية القطرية شركة عالمية رائدة وفق أعلى معايير الخدمة والتميّز. وتمكنت الناقلة القطرية منذ ذلك الحين من الحصول على العديد من الجوائز والشهادات العالمية، كما حصدت مؤخراً لقب "أفضل شركة طيران في العالم" من قبل منظمة تصنيف النقل الجوي الدولية، سكاي تراكس، وذلك للمرة السادسة في تاريخها.

وأطلق نادي الامتياز، برنامج المسافر الدائم الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مبادرة جديدة مؤخراً تكريماً لولاء أعضائه الأوفياء، وذلك من خلال تمديد مستوى فئة العضوية. وسيستفيد من هذه المبادرة كلّ من أعضاء الفئة الفضية والذهبية والبلاتينية، الذين سيخضع مستوى فئة عضويتهم للتجديد في الفترة بين ديسمبر 2021 وديسمبر 2022.

كما أبرم نادي الامتياز العديد من الشراكات خلال العام الماضي لإتاحة المزيد من الفرص أمام المسافرين لكسب الكيومايلز. ومن بين هذه الشراكات، تمّ إبرام شراكة مع نادي الولاء التابع لخطوط جيت بلو الجوية. ويمكن لأعضاء نادي الامتياز كسب الكيومايلز عند السفر مع الخطوط الجوية القطرية، أو أيّ من خطوط الطيران الشريكة من أعضاء تحالف oneworld وغيرهم من الشركاء التجاريين. كما يمكن استبدال الكيومايلز والاستفادة منها من خلال العديد من المزايا بما في ذلك رحلات المكافآت وترقية المقصورة ووزن الأمتعة الإضافي والكثير غير ذلك.

وتواصل الناقلة الوطنية لدولة قطر إعادة بناء شبكة وجهاتها حيث تسيّر رحلاتها حالياً إلى أكثر من 140 وجهة عالمياً. ومع الحرص على زيادة عدد رحلاتها إلى الوجهات العالمية الرئيسية، تتيح الناقلة للمسافرين خيارات سفر متنوعة مع إمكانية تغيير خطط ووجهة السفر بكل سهولة ويُسر عندما يرغبون بذلك.

وفي شهر ديسمبر 2021، حازت الخطوط الجوية القطرية على تصنيف "الفئة العالمية" ولقب "شركة الطيران العالمية ذات تصنيف خمس نجوم لعام 2022"، خلال حفل توزيع جوائز أبيكس العالمية APEX/IFSA. كما حصدت الناقلة أيضاً جائزتين إضافيتين هما جائزة "أفضل الأطعمة والمشروبات" وجائزة "أكثر المقاعد راحةً" ضمن جوائز أبيكس لاختيارات المسافرين. وتمّت الإشادة كذلك بجهود الناقلة القطرية طوال فترة انتشار جائحة كوفيد – 19، بفضل التزامها المستمر بالابتكار والارتقاء بتجربة المسافرين إلى أعلى المستويات.

وحصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة "أفضل شركة طيران في العالم" ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2021، إلى جانب الفوز بخمس جوائز أخرى، وهي: "أفضل درجة رجال أعمال في العالم"، و"أفضل صالة لدرجة رجال الأعمال في العالم"، و"أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في

العالم"، و"أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم"، و"أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط". وواصلت الناقلة الوطنية لدولة قطر مكانتها في صدارة شركات الطيران العالمية بعد الفوز بجائزة الأفضل في العالم للمرة السادسة في تاريخها (2011 و2012 و2015 و2017 و2019 و2021). كما حصل مطار حمد الدولي على جائزة "أفضل مطار في العالم لعام 2021"، حيث حصد المرتبة الأولى بين المطارات خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس للمطارات لعام 2021.

وقد أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 5 نجوم في "تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران" من سكاي تراكس. ويأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي حققه مطار حمد الدولي كأول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم في "تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى المطارات". ويؤكّد ذلك للمسافرين في جميع أنحاء العالم؛ بأن إجراءات وتدابير الصحة والسلامة في الناقلة القطرية تخضع لأعلى المعايير الممكنة من حيث التدقيق والتقييم المهني والمستقل. للمعلومات الكاملة عن الإجراءات المتّبعة على متن طائراتنا وفي مطار حمد الدولي، يرجى زيارة: qatarairways.com/safety.

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