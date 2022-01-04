شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: مشروع توسعات ميدور سترفع طاقة التكرير بالمصفاة 60% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول " ميدور " ، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لأعمال مشروع التوسعات لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة تكرير ميدور بالأسكندرية التي سترفع طاقة التكرير بنسبة 60% والبالغ تكلفته الإستثمارية 2.4 مليار دولار، وذلك وفقاً للجداول الزمنية المخططة لتنفيذ التوسعات، كما تم استعراض الإستراتيجية التشغيلية التجارية لميدور خلال العام الحالي 2022 على أساس تعظيم التشغيل لكافة الوحدات الإنتاجية والوصول للطاقة القصوى وإعطاء أولوية توفير المنتجات البترولية المختلفة إلى السوق المحلى .

هذا و ستبدأ المصفاة في إنتاج السولار بمواصفات " EURO 5 " المطابق للمواصفات العالمية مع بدء دخول بعض الوحدات الإنتاجية الحديثة والمُعدلة حيز التشغيل الإختبارى منتصف عام 2022 مع مراعاة الإلتزام الكامل بالمعايير البيئية، على أن يتم الانتهاء من التشغيل الإختبارى الكامل للوحدات الإنتاجية مع حلول نهاية عام 2022 .

وتم خلال الاجتماع استعراض المساهمات المجتمعية لشركة ميدور بالتنسيق مع اللجنة العليا لتنفيذ استراتيجية قطاع البترول للمسئولية المجتمعية ، وبلغ اجمالى ماتم التبرع به خلال عام 2021 نحو 5ر15 مليون جنيه للمساهمة في دعم النواحى الصحية وتطوير المناطق المحيطة بالشركة بالأسكندرية ودعم الأنشطة المجتمعية بهذه المناطق .

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة ميدور برئاسة الدكتور جمال القرعيش والمحاسب طارق القلاوى رئيس الإدارية المركزية لمكتب المهندس وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية و المهندس كارم محمود رئيس جهاز تنظيم سوق الغاز والكيميائى أشرف الشامى نائب رئيس هيئة البترول للتكرير والمحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية والمهندس مجدى توفيق نائب رئيس هيئة البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية .