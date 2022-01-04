شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: توجيهات بتعزيز التواصل الإعلامى الفعال مع المجتمع الضريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه انطلاقا من توجيهات وزير المالية بتعزيز جهود التواصل الإعلامى الفعَّال مع المجتمع الضريبى؛ بما يُسهم فى قياس مستوى رضائهم، والتعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم، على النحو الذى يضمن استدامة تطور المنظومات الإلكترونية بمصلحة الضرائب؛ قامت وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة برصد تجارب ممولي المأموريات المدمجة بمنطقة القاهرة رابع.

وقال عبد القادر إن المصلحة تسعي بخطي واثقة لإتمام مشروع الدمج والتطوير طبقا للخطة الزمنية الموضوعة، لافتاً إلى أن تطبيق الدمج بمنطقة ضرائب القاهرة رابع أصبح نواة لدمج وتطوير كافة مأموريات المصلحة علي مستوى الجمهورية .

وأضاف عبد القادر أن موضوع الدمج يعد من أهم الموضوعات التي تمر بها مصلحة الضرائب حاليًا وهو يهدف إلى وجود هيكل تنظيمي موحد لمصلحة الضرائب ككل يشمل كلا من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، وبذلك يستطيع الممول التعامل مع مأمورية واحدة وملف واحد ورقم ضريبي واحد .

وفي سياق متصل لفت الدكتور السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمنافذ والمراكز إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدها المصلحة انعكست بالفعل على تدعيم الثقة بين الممولين والمصلحة و من شأنها تعظيم موارد الدولة.

وصرح الدكتور صقر أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بافتتاح وحدة خاصة بشعبة الأجرة والنقل الأقل من خمسة أطنان وهي تتبع منطقة القاهرة رابع المدمجة وذلك للتيسير علي أصحاب السيارات وأيضًا لتخفيف العبء على المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع وجاء ذلك ضمن خطة التطوير الموضوعة؛ وتقع تلك الوحدة في منطقة المعادى تحديدا أعلى مترو ماركت بكورنيش النيل لافتًا إلى أن المصلحة تسعي دائمًا لكسب ثقة الممول من خلال تقديم الخدمات الضريبية بالشكل المرجو .

وفي نفس السياق قال أحمد مصطفي رئيس مأمورية الدرب الأحمر إن مصلحة الضرائب المصرية حرصت علي تطوير وتأهيل العنصر البشري فنيًا و نفسيًا حتي يستطيع التعامل مع الممول بصورة أكثر ايجابية ،مما ينعكس على جودة تقديم الخدمة، وكذلك من شأنه تحسين الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب والعاملين بها لدي الممول .

وأضاف رئيس المأمورية أننا في المأمورية نعمل كفريق عمل حيث نقوم بتذليل جميع المعوقات أمام الممول وتسهيل الخدمات المقدمة له من خلال المكاتب الأمامية، والتي تحتوي على عدد 20 موظف، تم إختيارهم بعناية شديدة، موضحاً أنه يوجد بدائل لهم من الزملاء على نفس القدر من الكفاءه وحسن الخلق، لافتا إلى أن أكثر الخدمات المقدمة في المكاتب الأمامية (حجز- دين – فحص- تسجيل – إقرارات – رد ضريبة – قضايا).

وفي استطلاع الرأى الذي أعدته وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية من داخل منطقة القاهرة رابع وبعض مأموريتها ، تم رصد ردود أفعال الممولين داخل مأمورية الدرب الأحمر حول الخدمات المقدمة فى المأمورية وأيضا ما شهدته من دمج وتطوير وميكنة.

و قالت دعاء محمد من ممولي مأمورية الدرب الأحمر صاحبة شركة توزيع أحذية بالجملة كل شئ أصبح سهل وبسيط ، وكل موظف يقوم بدوره بشكل إحترافي جدا فمثلا اليوم حضرت للإطلاع علي الملف الخاص بي فقام موظف (المكاتب الأمامية) بتوجيهى بالانتظار في غرفة الاجتماعات، وقام بإستدعاء المأمور المسئول عن ملف شركتى لمقابلتي وتقديم الخدمة المطلوبة وكل هذا في وقت قليل جدا، مما جعل مشوار الضرائب لا يمثل جهد أو تأخير بالنسبة لى.

وقال حسن أسامة محمد محامي عن شركة الشاشي من ممولي مأمورية الدرب الأحمر يوجد سيستم بشكل منتظم وأجهزة الكمبيوتر على اعلى مستوى، ويوجد تطويرًا كبيرًا واضحًا للعيان ، ويصف تجربته اليوم بأنها (تجربة جميلة وممتازة) وأنه لم يستغرق وقت سواء في الانتظار أو أثناء التعامل مع الموظف ولم تواجهه أي مشكلة اليوم.

وأشاد " أحمد محمد رمضان صاحب شركة مقاولات تحمل نفس الأسم من ممولي مأمورية الدرب الأحمر " بما تم من تطوير في المأمورية، مؤكدا أن أقل ما يقال أنه شئ راق ومكان راق ويوجد مكان محترم للانتظار، ويوجد أيضا من يقدم الخدمة بشكل محترف وأصبحت المأمورية أكثر جاهزية علي جميع المستويات مما أدي الي إنجاز مهمتي بسرعة كبيرة، قائلا " حقيقي كل شئ أصبح منظم أكثر وسعدت جدا بفكرة انجاز جميع الإجراءات في مكان واحد".

وأضاف إسماعيل محمد محاسب عن جمعية خيرية من ممولي مأمورية الدرب الأحمر أنه حضر اليوم لتغيير عنوان مقر الجمعية، وشاهد ترتيب وتنظيم وتطوير وتعامل مريح في المأمورية قائلا (مفيش زحمة وهذا دليل علي سرعة إنجاز المهام) .