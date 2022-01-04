شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب أدوية بشرية ومستحضرات تجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل.

وكانت المحاولة الأولي بالإدارة الثانية برئاسة صبحى ربيع مدير الجمرك واثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب علي رحلات الطيران المختلفة لاحظ أحمد سيد عافية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول دخول أحد الأشخاص من خارج المطار متجها الي سير الحقائب فقام بمتابعته، حيث أخذ كرتونه من منطقة سيور الحقائب وحاول الخروج بها من الدائرة الجمركية فاستوقفه مدير الحركة وبمناظرة جواز سفره والاستفسار عما فعله تبين انه أحد الركاب الذين قدموا علي الطائرة الأردنية القادمة من عمان قبلها بساعات، وأنه ترك الكرتونة وعاد ليأخذها مستغلا إمكانية دخول الدائرة الجمركية خلال يوم الوصول بدون تصريح .

قام صبحي ربيع جابر مدير الجمرك بتكليف الدكتورة ابتهال مصطفي مأمور الجمرك بتفتيش الكرتونة فتبين وجود 313 عبوة مستحضرات تجميل.

وكانت المحاولة الثانية بنفس الإدارة اثناء انهاء إجراءات تفتيش رحلة ركاب الطائرة الاردنية القادمة من عمان في الوردية التالية، عندما استوقف عمر سالم ياسين رئيس قسم اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء خروجه من بوابة اللجنة

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية بضائع أو أشياء تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وقام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف أحمد أمين وسامي نبيل سامي مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود عبوات دوائية فارغة مخبأة بجيب سحري بجانبي البطانة الداخلية الخاصة بحقيبة الراكب وداخل كيس بلاستيك يحتوي علي كمية من الشيكولاته، وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود لفافة مغلقة بلاصق خبأها الراكب في جيب الحاكيت الذي يرتديه بها علي عدد آخر من الأمبولات الدوائية باهظة الثمن،

وقرر صبحي ربيع جابر مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي ضد كل راكب وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .