شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف لأسعار النفط قبل اجتماع أوبك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تخلت أسعار النفط عن مكاسب حققتها في وقت سابق اليوم الثلاثاء في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون أن يؤكد كبار منتجي النفط خطة لزيادة الإنتاج في وقت لاحق اليوم وسط تراجع المخاوف من انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا

وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت 25 سنتا إلى 78.74 دولار للبرميل بحلول الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

وتراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا إلى 75.89دولار للبرميل.

وكانت العقود الآجلة لبرنت وخام غرب تكساس قد هبطتا أكثر من واحد في المئة يوم الاثنين.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤها، وهي المجموعة التي تعرف باسم أوبك +، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش يليها اجتماع وزاري في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش وكلاهما من خلال الفيديو.

وقالت ثلاثة مصادر في أوبك + لرويترز إن من المرجح أن تلتزم المنظمة بخطتها لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في فبراير شباط مثلما فعلت كل شهر منذ أغسطس.