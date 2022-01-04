شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022.. وعيار 21 يسجل 792 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في التعاملات الصباحية في مصر حوالي جنيهين فقط، عقب ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية إلي مستويات 1808 دولار مقابل 1800 دولار.





أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 سجل 904 جنيهات.

عيار 21 سجل 792 جنيها.

عيار 18 سجل 678 جنيها.

الجنيه الذهب 6336 جنيها.

أونصة الذهب 1808 دولارا.





أسعار الذهب في عام 2021 شهدت تراجعا في البورصات العالمية بما قيمته 100 دولار في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021، وتراجعت أونصة الذهب 1898 في يناير إلى 1797 دولارا، وهبط الذهب في مصر حوالي 30 جنيها في كافة الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة

سعر الذهب 2021

سعر الذهب بدأنا التداول عليه مطلع 2021 عند 830 جنيها للجرام ومع نهاية العام كانت الأسعار تقريبًا تسجل 798 جنيها للجرام بتراجع 32 جنيهات في العيار الرئيسي 21، وكان سبب هبوط المعدن هو الإعلان عن ارتفاع مرتقب في الفائدة، وهو ما يقلص من فرص الذهب.