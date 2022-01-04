شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للراغبين فى التعاقد على وثيقة تأمين على الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية، للمصريين المقيمين في الخارج، حق التعاقد على وثيقة تأمين على الحياة بخلاف وثيقة التأمين التي تتولى تجهيز وشحن ونقل الجثمان لمصر، وحددت الهيئة أبرز 5 نصائح للراغبين في التعاقد على وثيقة تأمين على الحياة وهي:

1- قم باتباع منتهى حسن النية في الإدلاء بالبيانات الصحيحة عن حالتك الصحية عند التوقيع على الإقرارات المقدمة للحصول على تأمين على الحياة لضمان حقوقك التأمينية مستقبلًا وكذا عند إجراء مكالمة من قبل الشركة للتحقق من بياناتك.

2- تأكد من إطلاعك على شروط وأحكام وثيقة التأمين بدقة وعناية وبصفة خاصة شروط الأفاء والتصفية وسقوط الحق مع الاستفسار من الشركة على أي بند قد يكون غير واضح أو معلوم لك.

3- حال ما إذا عرض عليك أحد المتواجدين بالبنوك منتج تأميني-يجب الانتباه إلى أنك تحصل على وثيقة تأمين تخضع لكافة شروط واستثناءات وثائق التأمين-وقد يرتبط به شق استثماري وأن هذا المنتج ليس منتج بنكي.

4- تأكد من حصولك على كافة المعلومات عن وثائق التأمين التي تتضمن المشاركة الأرباح أو مرتبطة بوحداث استثمارية بما يحقق لك الفهم الكامل عن تلك الوثائق.

5- تأكد من حصولك على نسخ من العقود والمستندات بعد التوقيع عليها والمصدق عليها والمعتمدة من الشركة والاحتفاظ بها في مكان آمن.

يذكر أن حجم الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2021 بلغت 13 مليار جنيه مقابل 10.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 23.78%، ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 4.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 5.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2021 مقابل 5.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 7.24%.