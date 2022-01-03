شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع استمرار تقييد الإمدادات من روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا تسعة أيام من التراجع المطرد لتسجل ارتفاعا كبيرا في تعاملات الاثنين مع تقليص الإمدادت القادة من روسيا.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو السعر القياسي في السوق الأوروبية بنسبة 1ر20% إلى 50ر84 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل بعد تراجعه في بداية تعاملات اليوم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع إمدادات الغاز الروسي القادمة عبر أحد خطوط الأنابيب الرئيسية في أوكرانيا. في الوقت نفسه زادت المخاوف بشأن استقرار الإمدادات في أعقاب تزايد الطلب على الغاز في آسيا وهو ما يعني احتمال جذب السوق الآسيوية لشحنات الغاز الطبيعي المسال المتاحة في السوق العالمية ومن ثم حرمان السوق الأوروبية من جزء مهم من هذه الشحنات التي تحتاج إليها.

وقال توم مارتسيتش مانسر خبير اقتصادات الغاز والغاز الطبيعي المسال الأوروبي في مؤسسة آي.سي.آي.إس للتسعير إنه "في حين تراجعت إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى شمال غرب أوروبا بصورة لا تصدق منذ بداية العام الجديد، فإن استمرار هذا التراجع خلال الأيام المقبلة سيؤدي بلا شك إلى زيادة الأسعار مع عودة الطلب إلى الارتفاع مجددا".

في الوقت نفسه أدى ارتفاع سعر الغاز الطبيعي المسال إلى ارتفاع أسعار الكهرباء في أوروبا حيث ارتفعت أسعار عقود الكهرباء في ألمانيا تسليم العام المقبل بنسبة 2ر3% إلى 124 يورو لكل ميجاوات/ساعة.