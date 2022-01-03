شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 3-1-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الإثنين 3-1-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، وربح رأس المال السوقي نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 766.820 مليار جنيه.



إيقاف تداول 5 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم بي اجي للتجارة والاستثمار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية. إيقاف تداول 5 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم بي اجي للتجارة والاستثمار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

البورصة تربح 2.5 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، وربح رأس المال السوقي نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 766.820 مليار جنيه. البورصة تربح 2.5 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، وربح رأس المال السوقي نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 766.820 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 379.6 مليون ورقة مالية بقيمة 908.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 41.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.42% والعرب على 6.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.51%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 20.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 54.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.5 مليون جنيه، 35.6 مليون جنيه، 37 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 11897 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2125 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14146 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4698 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 2269 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3316 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 4264 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1142 نقطة.

وصعدت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 7.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.96%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 14.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.78%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 2.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8%.

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 1.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.14%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 2.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.78%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 21.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.52%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 7.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.16%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 7.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.44%.

- بنك كريدي أجريكول مصر بسعر إغلاق 7.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.77%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 35.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.99%.