شكرا لقرائتكم خبر النقل والخدمات اللوجستية تعتزم توظيف 45 ألف شاب وشابة في 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، خلال افتتاحه أمس، معرض التوظيف الافتراضي الأول لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، أن المنظومة ستواصل العمل الحثيث في 2022 على توفير وإضافة 20 ألف فرصة وظيفية أخرى في القطاع، وتوظيف 45 ألف شاب وشابة من أبناء الوطن بنهاية العام الجاري، مبينا أن المعرض يأتي امتدادا للالتزام القوي في دعم وتفعيل برامج التوطين، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح خلال المعرض الذي جاء تحت عنوان «قدرات المستقبل اللوجستي»، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على إطلاق 4 مسارات وبرامج جديدة للتوظيف، يتعلق المسار الأول بتمكين وتوسيع مجال عمل المرأة في القطاع، والثاني لمهن المستقبل المرتبطة بتقنيات النقل الحديث، في حين يرتبط المسار الثالث بتعزيز العمل الحر وريادة الأعمال في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بينما سيكون المسار الرابع مخصصا لقائدي الشاحنات، وأضاف الجاسر بأن العمل جاري على توسيع برامج التدريب، وذلك بإضافة 4 برامج للأكاديمية اللوجستية، وافتتاح فرع لها في محافظة جدة.

25 ألف وظيفة

وقال «إنه بدعم القيادة الرشيدة أثمرت الجهود المشتركة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم برامج التوطين على تحقيق الأهداف المنشودة للاتفاقية الرباعية بين منظومة النقل ووزارة الموارد البشرية وصندوق الموارد البشرية واتحاد الغرف، فقد نفذت منظومة النقل والخدمات اللوجستية العديد من المبادرات التدريبية المنتهية بالتوظيف وتوطين العديد من المهن في مختلف قطاعات المنظومة، حيث وطن أكثر من 25 ألف وظيفة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومباشرة العمل فيها؛ وإنجاز توطين ما نسبته 100% في العديد من المهن، منها مساعد طيار ومراقب جوي ومرشد بحري ومهندس سلامة طرق، وكذلك توطين مهن توجيه المركبات ومنافذ نشاط تأجير السيارات وغيرها من المهن الأخرى في المنظومة، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تعمل بشكل فاعل على رفع الطلب على العنصر البشري (وهو هنا المواطن السعودي)، وزيادة حجم المعروض من الوظائف الجاذبة لشباب وشابات المملكة في هذا القطاع الحيوي وصولا إلى مليون فرصة وظيفية في العام 2030.

رفع نسب السعودة

ويأتي معرض التوظيف الافتراضي الأول ضمن الجهود المشتركة بين لجنة التوطين في منظومة النقل والخدمات اللوجستية ولجنة التوطين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرفع نسب التوطين وتحقيق المستهدفات المنشودة وتحفيز الشركات باستقطاب الكوادر الوطنية وفق عدة مزايا وبرامج دعم يقدمها برنامج توطين لها، حيث سيسهم هذا المعرض في عرض الوظائف الشاغرة لدى مختلف الشركات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مجالات النقل البري والبحري والسككي والجوي وكذلك اللوجستي، ومن خلال هذا المعرض سيتمكن المتقدم من خلال موقع المعرض (mtls-fair.com) من الوصول السريع والمباشر لكل وظيفة متاحة حسب المتطلبات لشغلها، كما سيفتح المجال أمام الشركات والقطاعات لخلق فرص شراكات مميزة خلال تواجدهم بالمعرض، وإتاحة الفرصة للجهات المشاركة للوصول للكفاءات الوطنية المميزة واستقطابها بشكل مباشر، وسيسهم في زيادة الوعي بقطاع النقل واستعراض مهن المستقبل داخل المنظومة، كما سيعمل على إبراز ما يقدمه الشركاء من جهود في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وذلك من خلال الجلسات الحوارية التي تتضمنها فعاليات المعرض والتي ستستمر على مدى ثلاثة أيام.

4 مسارات جديدة للتوظيف

