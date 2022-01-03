شكرا لقرائتكم خبر رقمنة 63 مليون وثيقة عقارية وإصدار 4 ملايين وكالة في 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت وزارة العدل خلال عام 2021 أكثر من 4 ملايين وكالة بشكل الكتروني، عبر بوابة ناجز najiz.sa بخطوات يسيرة وخلال وقت قصير، موضحة أن إتاحة الخدمة الكترونيا جاء في سياق عملها على تحويل الخدمات التوثيقية إلى الكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.

وأعلنت الوزارة رقمنة أكثر من 63 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني، من خلال معامل الرقمنة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة، وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن عملية الرقمنة تمر بمجموعة من الخطوات، التي تبدأ من المحاكم وكتابات العدل، حيث يتم حصر وتجميع الوثائق، وإدخال وتدقيق البيانات، ومن ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق، والتصوير والأرشفة، والتدقيق والجودة.

وتميز قطاع التوثيق بوزارة العدل خلال 2021 بخدمات متعددة، كان لها أثر في إنجازات تعاملات المستفيدين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، واختصار الوقت والجهد من خلال تطور تشريعي بدأ مطلع العام الماضي بسريان نظام التوثيق ولائحته التنفيذية تنظيما للإجراءات التوثيقية على وجه يصح الاحتجاج بها، حيث تعد الصكوك والعقود الموثقة وفقا لأحكام النظام سندات تنفيذية فيما تضمنته من التزام، مما عزز نظام توثيق الأمن العقاري، إلى جانب تعزيز مبدأ موثوقية الصكوك، وحفظ الحقوق من خلال توثيق العقود، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في عمليات التوثيق.

20 بنكا للإفراغ

وأتاحت وزارة العدل خدمة الإفراغ الالكتروني عبر بنوك إضافية ليبلغ الإجمالي 20 بنكا محليا وأجنبيا مرخصا من البنك المركزي السعودي، حيث تشمل قائمة البنوك والمصارف بنك البلاد، والرياض، والسعودي البريطاني، والجزيرة، والسعودي للاستثمار، والعربي الوطني، والسعودي الفرنسي، والإنماء، والراجحي، وبنكي الأهلي وسامبا «البنك الأهلي السعودي حاليا»، والكويت الوطني، ومسقط، والبحرين، وقطر، وأبوظبي الأول، وبي إن بي، والخليج الدولي، وجي بي مورجان، وتي سي زراعات بانكاسي، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

4 خدمات للرهن

وشهد عام 2021 إطلاق الوزارة حزمة من الخدمات الالكترونية المتعلقة بالرهون بالتعاون مع الصناديق الحكومية، ومنها صندوق التنمية الصناعية السعودي، دعما وتنفيذا لبرنامج التحول الوطني في الوزارة وللمساهمة بتحقيق أوجه التكامل بين الوزارة والجهات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي يمكن للمستفيد إجراؤها عبر بوابة ناجز.

وأتاحت وزارة العدل أربع خدمات الكترونية للرهن تمكن المستفيد من توثيق الرهن وفك الرهن دون الذهاب إلى كتابة العدل، إضافة إلى خدمة التحقق اللحظي من حالة الرهن الكترونيا، وخدمة عرض الرهون للمستفيد بحسابه عبر بوابة ناجز.