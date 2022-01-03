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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندرالخريف، أصدر قرارا بتعيين الدكتور عبدالرحمن القرطاس رئيسا تنفيذيا للمركز، خلفا للمهندس نزار الحريري.

وتقلد القرطاس، عددا من المناصب في جهات حكومية، حيث عمل وكيلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط لميزان المدفوعات، ومديرا تنفيذيا لعمليات قياس الأداء في المركز الوطني لقياس الأداء (أداء)، ومديرا عاما للاستراتيجية والتخطيط في هيئة تنمية الصادرات السعودية.

وشغل عضوية مجالس إدارة عدد من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عمله الحكومي وتنوعت خبراته بين القطاعين العام والخاص، حيث عمل بشركة «أرامكو السعودية» في عدد من المهام في مركز كمبيوتر التنقيب وهندسة البترول، كما عمل على مبادرة قياس وإدارة الأداء في برنامج التحول المتسارع.