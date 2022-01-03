شكرا لقرائتكم خبر مجلس إدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقلد القرطاس، عددا من المناصب في جهات حكومية، حيث عمل وكيلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط لميزان المدفوعات، ومديرا تنفيذيا لعمليات قياس الأداء في المركز الوطني لقياس الأداء (أداء)، ومديرا عاما للاستراتيجية والتخطيط في هيئة تنمية الصادرات السعودية.
وشغل عضوية مجالس إدارة عدد من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عمله الحكومي وتنوعت خبراته بين القطاعين العام والخاص، حيث عمل بشركة «أرامكو السعودية» في عدد من المهام في مركز كمبيوتر التنقيب وهندسة البترول، كما عمل على مبادرة قياس وإدارة الأداء في برنامج التحول المتسارع.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس إدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.