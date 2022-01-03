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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكاديمية هدف للقيادة عقدت ورشة عمل تعريفية بالتعاون مع شركة بترورابغ بمنطقة مكة المكرمة، للتعريف بآلية وسبل الاستفادة من البرامج والمبادرات، وذلك بحضور قيادات الشركة والشركات التشغيلية التابعة لبترورابغ ومدير فرع الصندوق بمحافظة جدة مساعد الحمراني وعدد من منسوبي الجهتين. ويأتي عقد الورشة التعريفية، في إطار التعاون المشترك لتقديم فرص التدريب والتوظيف والتطوير وتعزيز الاستفادة من الأكاديمية في تمكين القوى الوطنية من الجنسين من تولي مناصب قيادية في منشآت القطاع الخاص. وقدم مدير عام الإدارة العامة للأكاديميات المكلف فيصل السلوم، عرضا عن برنامج القيادة ومراحل ومحتويات البرنامج وأدوات قياس الأثر، بالإضافة إلى تسليطه الضوء على المشروعات والتحديات الأكثر أهمية لمنشآت القطاع الخاص، كما استعرض تحديد التوصيات الأكثر أهمية لتنفيذ البرنامج التدريبي الذي تقدمه الأكاديمية.وتسعى الأكاديمية إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت.



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