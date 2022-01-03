تدريب السعوديات على قيادة قطار الحرمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب» تسجيل السعوديات للتدريب في برنامج «قائدات قطار الحرمين السريع»، الذي يستمر لمدة عام، وينتهي بالعمل في شركة رينفي - السعودية، إحدى الشركات المتحالفة لتشغيل مشروع قطار الحرمين السريع، حيث أتيح التسجيل حتى 13 يناير الحالي عبر الموقع الالكتروني www.srp.edu.sa.

وأوضح مدير عام «سرب» المهندس عبدالعزيز الصقير، أن البرنامج التدريبي يبدأ فعليا في 15 فبراير المقبل، مبينا أن مدة البرنامج عام كامل في محافظة جدة، متضمنة التدريب العملي في مواقع العمل بمشروع قطار الحرمين السريع.

وقال إن البرنامج سيسهم - بإذن الله - في تخريج قائدات سعوديات لقطار الحرمين إلى جانب أشقائهن من خريجي البرامج السابقة التي خصصت للشباب، مضيفا أن البرنامج المطروح حاليا من خلال المعهد سوف يلبي الحاجة للمزيد من السعوديات المؤهلات في هذا التخصص النوعي بالتزامن مع ارتفاع الطلب والإقبال الكبير على رحلات قطار الحرمين.

وأفاد الصقير، أن المتدربة تتقاضى مكافأة شهرية قدرها 4000 ريال خلال فترة التدريب، كما تسجل المتدربة كمشتركة في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول بصفتها موظفة تحت التدريب، وتتقاضى بعد التخرج راتبا شهريا يصل إلى 8000 ريال عبر العمل مع شركة رينفي - السعودية، مقدما شكره للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، والتحالف المشغل لمشروع قطار الحرمين السريع، وشركة رينفي ـ السعودية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، مؤكدا أن بنات الوطن يشكلن مكونا مهما في نسيج الكفاءات الوطنية الشابة الجديرة بالتوطين، إذ ستسهم فعليا في النهوض بصناعة الخطوط الحديدية وتحقيق الاستدامة فيها، كما سيسهمن بتميزهن في رفع الكفاءة وجودة الخدمات، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

برنامج لتدريب السعوديات على قيادة قطار الحرمين

اسم البرنامج «قائدات قطار الحرمين السريع»







بدء التسجيل 02 يناير 2022



انتهاء التسجيل 13 يناير 2022



التسجيل عبر: www.srp.edu.sa



يبدأ التدريب 15 فبراير 2022



مدة التدريب 12 شهرا



مكان التدريب محافظة جدة



المزايا خلال التدريب:





مكافأة شهرية 4000 ريال



التسجيل في التأمينات



بعد التخرج: