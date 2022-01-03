تنفيذ 5.5 ملايين عملية عبر منصات حساب المواطن في 2021

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وأوضح مدير عام التواصل عبدالله الهاجري أن فريق مركز الاتصال استقبل أكثر من 1.6 مليون اتصال على الرقم الموحد 19912 في عام 2021، بمتوسط سرعة رد لم يتجاوز 13 ثانية، فيما قام البرنامج بمعالجة 15 ألف طلب تقني، وراجع نحو 2.7 مليون اعتراض على الأهلية والاستحقاق، بينما بلغت عدد المستندات المتحقق منها أكثر من 250 ألف مستند، وقد تعامل مع أكثر من 366 ألف طلب عبر منصة خدمة صوتك مسموع.
وبين أن البرنامج أتم التعامل مع قرابة 627 ألف طلب واستفسار عبر حسابات البرنامج على منصة التواصل الاجتماعي تويتر لجميع حسابات البرنامج، مشيدا بجهود فريق البرنامج على تقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن وتوفير المعلومة الصحيحة في أسرع وقت ممكن لتوفير الوقت والجهد عليه، حيث توج البرنامج بالعديد من الجوائز والشهادات خلال الفترة الماضية، منها حصول البرنامج على بطولة مسار الحكومة الالكترونية في مسابقة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات - WSIS - لعام 2021م شهادة الأيزو 2013: 27001 ISO لنظام إدارة حماية المعلومات المعتمد من قبل حلول الإدارة الخطية (LMS) والمعتمدة من خدمات الاعتماد الدولي (IAS).
منصات حساب المواطن في 2021
- 5.5 ملايين عملية تشغيلية على جميع المنصات
- + 1.6 مليون اتصال على الرقم الموحد 19912
- 13 ثانية متوسط سرعة الرد على المكالمات
- 15 ألف طلب تقني تمت معالجتها
- 2.7 مليون اعتراض على الأهلية والاستحقاق تمت مراجعتها
- 250 ألف مستند تم التحقق منها
- 366 ألف طلب عبر منصة صوتك مسموع تم التعامل معها
- 627 ألف طلب واستفسار عبر حساب تويتر تم التعامل معها
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