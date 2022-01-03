شكرا لقرائتكم خبر التجهيز لربط الكتروني بين النيابة والتجارة لتسريع تبادل المعلومات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى النائب العام سعود المعجب، في مكتبه بمدينة الرياض أمس، وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي والوفد المرافق له.

ويأتي اللقاء فيما اتخذت الأجهزة المعنية في النيابة العامة ووزارة التجارة مؤخرا الإجراءات اللازمة كافة تمهيدا للربط الالكتروني بين الجانبين بما يسرع تبادل البيانات والمعلومات المشتركة.

ونوه النائب العام خلال اللقاء بما تقوم به الوزارة من دور فعال في حماية المجتمع من الجرائم والمخالفات التجارية والاقتصادية، والجهود الكبيرة التي تبذلها في هذا الشأن.

فيما أكد وزير التجارة، أن الوزارة تحرص على ضمان استيفاء ما يحال للنيابة العامة من محاضر ومذكرات وتقارير تتعلق بالجرائم والمخالفات في الأنظمة التجارية للمتطلبات النظامية، ومثمنا ما تقوم به النيابة في هذا الإطار من حماية جنائية للمجتمع.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون وبناء قنوات تواصل لمراجعة التشريعات التجارية ورصد مرئيات النيابة العامة حيالها، واقتراح الوسائل والتدابير اللازمة للوقاية من الجرائم والمخالفات والحد من وقوعها، إضافة إلى إقامة عدد من الدورات التدريبية الدورية، وورش العمل، وتطوير الكوادر البشرية المختصة وتحسين قدراتها في إجراءات الضبط.

موضوعات طرحها اللقاء:

