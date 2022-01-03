شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. الجريدة الرسمية تنشر ضوابط العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأثنين 3-1-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها إعلان وزارة البترول نتائج المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز بالصحراء الغربية وخليج السويس، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى نستعرضها فيما يلي:

إعلان نتائج المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز..تفاصيل

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن نتائج المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما فى البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس.

الجريدة الرسمية تنشر ضوابط العمرة

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجريةً، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي بتاريخ 23 ديسمبر الجاري

المجلس التصديرى للأثاث: 7% زيادة فى صادرات القطاع لتسجل 235 مليون دولار 2021

أعلن المجلس التصديري للأثاث، أن صادرات القطاع سجلت صعود بنسبة 7% لتبلغ 235.590 مليون دولار خلال أول الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 مقابل 219 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

المالية: حريصون على توفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على توفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة فى ظل ما تشهده مصر من حراك تنموى، على النحو الذى يُسهم فى دفع عجلة الإنتاج، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى

القومي للحوكمة يصدر تقريرًا حول حصاد أعماله خلال 2021

أصدر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- تقريرًا حول حصاد أعماله وأنشطته خلال عام 2021.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بجلسة الاثنين لليوم الثانى على التوالي

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 766.820 مليار جنيه.

تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الاثنين 3-1-2022 فى السعودية

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال السعودى الاثنين 3-1-2022، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.26 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.72 ريال سعودى.