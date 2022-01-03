شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بجلسة الاثنين لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 766.820 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 11897 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2125 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14146 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4698 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 2269 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3316 نقطة.