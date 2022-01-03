شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: رصد مطالب واحتياجات قرى مركز أسوان المدرجة حديثا ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الأجهزة المعنية بالمحافظة جهودها للوقوف على مطالب وإحتياجات الأهالى بالقرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ".

وفى هذا الإطار كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لجنة وحدة حياة كريمة بالمحافظة برئاسة المهندس ناجح مصطفى بسرعة الإنتهاء من رصد مطالب وإحتياجات قرى مركز أسوان حيث توجه فريق عمل الوحدة إلى قرى العون الغذائى ببحيرة ناصر والواقعة جنوب المدينة بحوالى 150 كم وتضم 5 قرى هى توماس وعافية وجرف حسين وبشاير الخير وكلابشة القديمة والجديدة بإجمالى 14 ألف نسمة.

وكانت من أبرز المطالب التى عرضها الأهالى إدخال خدمة الصرف الصحى بجرف حسين وكلابشة القديمة ، مع إنشاء محطة لمياه الشرب بجرف حسين ، وكذا توفير سكن كريم للقرى الخمسة ، بجانب مد خطوط الكهرباء للقرية حيث أن أقرب مصدر للتيار يقع على بعد 17كم ، والإعتماد الكلى فى الإنارة على مولدات حياة كريمة بالمرحلة الأولى ، وخلايا الطاقة الشمسية.

وأوضح أعضاء اللجنة للأهالى بأن محافظ أسوان قام بإرسال مكاتبات لرئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية فى هذا الشأن ، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مدرسة الإبتدائيه بكلابشة القديمة ، وفتح فصل فنى زراعى بمدرسة كلابشة الجديدة للتعليم الأساسى ، علاوة على إنشاء مجمع للخدمات ومجمع زراعى لخدمة المزارعين بالقرى ، وأيضاً مجمع حرفى لتدريب الشباب على بعض الحرف وتوفير فرص عمل لهم ، وكذا إنشاء مركز للشباب ، وإعادة تشغيل الوحدة الصحية بجرف حسين ، والقيام بتبطين 3 ترع بالقرى بأطوال 7 كم ، ورصف الطرق بمداخل مختلف القرى بطول 15 كم.

وتابعت وحدة حياة كريمة، بأنه من بين المطالب التى عرضها أهالى قرى العون الغذائى إدخال خدمة التليفون الأرضى وتقوية شبكات المحمول ، مع مساعدة سيدات القرية لتسويق أعمالهن ومنتجاتهن من المشغولات اليدوية التى يقمن بتصنيعها مثل أعمال التريكو والمنتجات الجلدية ، كما تم عرض إنشاء عمارات سكنية على أهالى القرى حيث أبدوا موافقتهم على ذلك.

وفى نهاية اللقاء بعث أهالى قرى العون الغذائى برسالة شكر وتقدير للرئيس السيى على مبادرته الإنسانية " حياة كريمة " لما تساهم فيه من تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ، مقدمين شكرهم أيضاً لمحافظ أسوان والأجهزة المعاونة له لحرصهم على التواصل المباشر معهم للوقوف على مطالبهم وإحتياجاتهم للعمل على تلبيتها ضمن المبادرة الرئاسية.

واختتم فريق وحدة حياة كريمة زيارته للقرى بالمرور على مخبز قرية كلابشة الجديدة ورافع المياه ، وتدوين بعض الملاحظات لرفعها للمستوى الأعلى لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.