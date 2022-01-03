شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن يتفاعل مع 5.5 مليون عملية في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مركز الاتصال استقبل 1.6 مليون اتصال بمتوسط سرعة رد 13 ثانية

نجح برنامج حساب المواطن بالتعامل مع أكثر من 5.5 مليون عملية في عام 2021م على جميع منصاته المتمثلة في صوتك مسموع ومركز الاتصال وحساب خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بالإضافة لمراجعة وتدقيق المستندات التي تم التحقق منها والطلبات التقنية والاعتراضات.

وأوضح مدير عام التواصل عبدالله الهاجري بأن فريق مركز الاتصال استقبل أكثر من 1.6 مليون اتصال على الرقم الموحد 19912 في عام 2021م، بمتوسط سرعة رد لم يتجاوز 13 ثانية، فيما قام البرنامج بمعالجة 15 ألف طلب تقني، وراجع حوالي 2.7 مليون اعتراض على الأهلية والاستحقاق، بينما بلغت عدد المستندات المتحقق منها أكثر من 250 ألف مستند، وقد تعامل مع أكثر من 366 ألف طلب عبر منصة خدمة صوتك مسموع.

وأضاف الهاجري بأن البرنامج أتم التعامل مع قرابة 627 ألف طلب واستفسار عبر حسابات البرنامج على منصة التواصل الاجتماعي تويتر لجميع حسابات البرنامج، مشيدًا بجهود فريق البرنامج على تقديم كل مما شأنه خدمة المواطن وتوفير المعلومة الصحيحة في أسرع وقت ممكن لتوفير الوقت والجهد عليه، حيث تُوج البرنامج بالعديد من الجوائز والشهادات خلال الفترة الماضية منها حصول البرنامج على بطولة مسار الحكومة الإلكترونية في مسابقة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS - - لعام 2021م شهادة الأيزو 2013: 27001 ISO لنظام إدارة حماية المعلومات المعتمد من قبل حلول الإدارة الخطية (LMS) والمعتمدة من خدمات الاعتماد الدولي (IAS).