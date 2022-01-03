شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 3-1-2022 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو الأوروبى فى مصر اليوم الاثنين 3-1-2022، تباينا أمام الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.73 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، مقابل سعر ختام أمس كان 17.67 جنيه للشراء، و17.92 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.73جنيه للشراء، و 17.93 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.80 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى17.80 جنيه للشراء.

17.92 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى17.73 جنيه للشراء.

17.91 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر17.73 جنيه للشراء.

17.91 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية17.73 جنيه للشراء.

17.93 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة17.72 جنيه للشراء.

17.93 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib17.75 جنيه للشراء.

17.93 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى17.77 جنيه للشراء.

17.93 جنيه للبيع.