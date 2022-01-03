شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 11910 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2110 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 14133 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 4701 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2249 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3294 نقطة.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى أسهم خزينة لعدد 525 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.13%، وشراء الثانية 26150 سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، عددًا من الأحكام القضائية التي صدرت بشأن قضايا مرفوعة على الشركة خلال الفترة الماضية، وأبرزها شطب دعوى رقم 118 لسنة 2021 تجارى جنوب الجيزة الابتدائية ضد ميد بنك والتي كان من المحدد نظرها جلسة 27 ديسمبر الماضي، وجارى تجديد الدعوى من الشطب، ورفض دعوى شركة الصعيد العامة للمقاولات ضد شركة العقارية للبنوك الوطنية أمام الدائرة 5 مدني كلي شمال القاهرة وتأييد القرار المتظلم منه.