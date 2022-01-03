مسئول يكشف حقيقة شراء أطنان من الذهب في مصر خلال 2021

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، حقيقة شراء المصريين 50 طناً من الذهب خلال عام 2021 المنصرم، مؤكداً أن الاستثمار في الذهب هو الأنجح في البلاد.

وقال واصف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن "المصريين اشتروا 35 طناً فقط خلال عام 2021، وهي المصوغات التي تم دمغها على مصلحة دغم المصوغات قبل بيعها، وهي ليست مشتريات للناس، لكون الذهب عبارة عن خامة يعاد تدويرها واستبدالها بخامات أخرى".

وأوضح واصف أن "بعض السيدات تقوم باستبدال بعض قطع الذهب لديها بقطع أخرى وتتم إعادة تصنيعها مرة أخرى".

وأكد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة أن "الاستثمار في الذهب عبارة عن جزء من الكمية التي تم شراؤها"، مشيراً إلى أن "الاستثمار يكون في جنيهات ذهب وسبائك وليس في المشغولات الذهبية للزينة".

وتابع واصف أن "الاستثمار في الذهب هو الأنجح على مدار 20 عاماً لكون أسعاره تزيد من 15-20% وهو أعلى عائد بالنسبة لأي وعاء ادخاري".