شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: تحرك أسعار البيض بالأسواق بقيمة جنيه واحد فى الكرتونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة الثروة الداجنة بغرفة الجيزة التجارية، ارتفاع أسعار البيض بقيمة جنيه واحد فقط خلال تداول اليوم مرجعًا ذلك بسبب ارتفاع الطلب المرتفع فى السوق، حيث تسجل كرتونة البيض مستويات مرتفعة فى المزرعة عند 48 جنيه لكرتونة البيض الأبيض و56 جنيها لكرتونة البيض البلدي، و49 جنيه بيض أحمر، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 51 جنيها حسب الأنواع.

أما عن أسعار الدواجن البيضاء خلال تداولات المزارع اليوم تتراوح بين 25 إلى 26 جنيها للكيلو، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 29 جنيها، ويختلف من منطقة إلى أخرى.

تفاصيل أسعار الدواجن بكافة أنواعها، سعر كليو الفراخ الأبيض 26 جنيها، سعر الساسو 36 جنيها، كتكوت أبيض من 4.5-4.75 جنيه، كتكوت ساسو من 3-3.25 جنيه، أمهات بيضاء 19 جنيها.