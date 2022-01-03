شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها منذ شهر ونصف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها منذ ستة أسابيع قبل تخليها عن مكاسبها واستقرارها اليوم الإثنين بعد أن أدت عمليات شراء للذهب،والتي عززها ارتفاع إصابات سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، إلى احداث توازن مع ضغوطً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 1826.58 دولار للأوقية(الأونصة) بحلول الساعة 0313 بتوقيت جرينتش ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني عند 1831.49 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1٪ إلى 1826.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 23.15 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.4 في المئة إلى 966.00 دولار.

وارتفع البلاديوم 0.4 في المئة إلى 1899.81 دولار للأوقية.