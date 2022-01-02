شكرا لقرائتكم خبر عن البريد المصرى: خدمة "وصلها" تستهدف كل عملاء التجارة الإلكترونية لنقل الطرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إسلام عبدالغنى، مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصرى للخدمات البريدية، أن خدمة "وصلها" تتم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، وهى عبارة عن خدمة شحن متطورة تعتمد على تقنيات AI والجغرافية المكانية GIS، وجرى تدشينها لاستهداف كل عملاء التجارة الإلكترونية لنقل الطرود من البائع إلى المستهلك بمقابل مادي.

أضاف عبد الغنى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الخدمة الجديدة تستهدف خدمة كل المواطنين الراغبين فى شحن طرود من "الباب إلى الباب" ولك من خلال التطبيق الخاص بالخدمة والتابع للبريد المصرى، متابعا: "البريد المصرى يطور من خدماته المقدمة للمواطنين دائما من خلال 4200 مكتب بريدى على مستوى الجمهورية".

وتابع: "خدمة وصلها تمكن التجار والصناع من إنشاء طرودهم إلكترونيا وطباعة بوليصة الشحن وطلب مندوبو البريد لاستلام الطرود من موقع الانتاج أو شحنها من خلال أقرب مكتب بريد بسهولة ويسر، ونقدم الخدمات بأفضل سعر فى السوق، والأسعار تنافسية للعملاء والتجار والصناع، كما أن حجم التجارة الإلكترونية ضخم جدا، وسننافس بقوة".

وأكمل: "بالنسبة للطابع التذكارى بمناسبة ذكرى عيد البريد الـ157 فيعد الطابع البريدى يعتبر سفير مصر حول العالم، ونصدر فى مناسبة قومية طابع تذكارى بأعلى تقنية فى الطباعة، على غرار ما حدث فى احتفالية افتتاح طريق الكباش، وهه الطوابع تجذب عدد كبير من المواطنين حول العالم".