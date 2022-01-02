شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 2-1-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 2-1-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات عام 2022، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه عند مستوى 764.353 مليار جنيه.



إيقاف تداول 7 شركات إيقاف تداول 7 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ بي أي جي للتجارة والاستثمار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، المشروعات الصناعية الهندسية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، المصرية لنظم التعليم الحديثة. البورصة تخسر 1.2 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات عام 2022، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه عند مستوى 764.353 مليار جنيه. البورصة تخسر 1.2 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات عام 2022، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه عند مستوى 764.353 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 271.7 مليون ورقة مالية بقيمة 617.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.5 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.34%، والعرب على 5.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.40% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.59%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 14.7 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 20.8 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 11909 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2108 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 14131 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 4693 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 2243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3288 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 4113 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1142 نقطة.

وصعدت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 29 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 8.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.57%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 4.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.31%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.905 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.17%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.631 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.61%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 15.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.55%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 117.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.45%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 93.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.31%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 20.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.33%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 20.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.16%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 5.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.67%.