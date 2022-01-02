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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرص استثمارية بمحافظة بدر ومراكز الرايس أعلنت بلدية محافظة بدر عن طرحها عبر بوابة الاستثمار البلدي (فرص)، وهو الطرح الاستثماري الأول للفرص الاستثمارية لعام 2022 م والتي تشمل عددا من الأنشطة التجارية ومن ضمنها محطات الوقود وإنشاء وتشغيل المباني التجارية والسكنية في الشوارع التجارية بالمحافظة وكذلك أنشطة الكوفيهات وأنشطة اللوحات الدعائية والشاشات الالكترونية.

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