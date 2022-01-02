شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد بحوث البساتين: تقديم دراسة تصنيع المواد العطرية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمودة، أستاذ النباتات الطبية والعطرية ومدير معهد بحوث البساتين، إنه سيتم تقديم دراسة وافية خلال الأسبوع المقبل، حول تصنيع النباتات الطبية والعطرية، ولا سيما في ظل توافر المادة الخام.

أضاف حمودة لـ"الخليج 365" أن الدراسة تتضمن كافة المعلومات حول المساحات المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية، بحيث يتم تصنيعها جزئيا أو كليا بدلا من تصديرها بدون قيمة مضافة، لافتا إلى أن إجمالى ما تم حصره من النباتات الطبية والعطرية في مصر نحو 2500 نوع منها 40 نوعا يتم تداولها بشكل كبير خاصة في التصدير، والذى يمثل 95% وما يستهلك محليا نحو 5% .

وأشار إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتصنيع النباتات العطرية والطبية، حرك المياه الراكدة في تصنيع تلك المواد، وبالتالي المهم دخول الدولة في مسالة التصنيع بداية من عمل جمعيات تقوم بتوريد الخامات لمصانع ويمكن تصنيع مرحلة أو مرحلتين او ثلاثة مراحل كبداية من الخطوات العديدة التي تمر بها الصناعة للوصول للمنتج النهائي .

أشار إلى إنه يمكن لبعض الجهات العامة الدخول في شراكة لتدشن المصنع الجديد بصورة سريعة بما يدعم الزراعة في المقام الأول، ويفتح المجال للمزارعين للتوريد للمصنع الجديد بدلا من التصدير بهدف تعظيم سلسلة القيمة المضافة للنباتات الطبية والعطرية خاصة أن النباتات الطبية والعطرية بما تحتويه من مواد فعالة متنوعة التركيب و الصفات والتأثير ذات أهمية كبيرة للاقتصاد القومي ، لافتا انه علي الرغم من تميز مصر عن دول العالم بمقومات عديدة تؤهلها لتبوأ مكان الصدارة في إنتاج وتصنيع وتعظيم القيمة المضافة للنباتات الطبية والعطرية ومنتجاتها إلا أن الإنتاج السنوي والكميات المصدرة والعائد منها لا يعبر عن تلك المقومات.

وحول أهم المحاصيل المنزرعة فى مصر ، أشار الدكتور أيمن حمودة أن اجمالى النباتات البرية والمنزرعة حوالى 2500 نوع نباتى يزرع فى مصر منها بصورة اقتصادية كنباتات تصديرية أكثر من 30 إلى 40 نباتاً طبياً ، وتعتبر محاصيل الحبوب العطرية (الكزبرة – الكمون – الشمر – الينسون- الكراوية – الشبت- حبة البركة) من أهم هذه المحاصيل التى تزرع فى مصر من حيث المساحة حيث تقترب أو تزيد مساحتها السنوية من نصف المساحة الاجمالية للنباتات الطبية والعطرية المنزرعة فى مصر ويليها محصول البابونج.

وفيما يتعلق بالمساحة الإجمالية للنباتات الطبية والعطرية، أشار إلى أنها تقدر بحوالى 80.000 فدان تمثل أقل من 0.8٪ من إجمالى المساحة المنزرعة فى مصر، وتتوزع هذه المساحة فى عدد من محافظات الجمهورية، إلا أنها تتركز فى محافظات الوجه القبلى (محافظة المنيا - محافظة الفيوم - محافظة بنى سويف - محافظة أسيوط)، والتى تمثل حوالى 80% من إجمالى مساحة النباتات الطبية والعطرية.