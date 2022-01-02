شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يكلف إيمان وافي مساعداً للرئيس التنفيذي لهيئة البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف إيمان أحمد وافي سعيد مساعداً للرئيس التنفيذي للهيئة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالهيئة المصرية العامة للبترول .

وحققت وزارة البترول والثروة المعدنية الاستقرار الكامل للسوق المحلى خلال عام 2021 حيث تم تغطية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز، هذا وقد بلغ إجمالى ما تم استهلاكه حوالى 8ر75 مليون طن بزيادة نسبتها 6% على العام السابق، وذلك كما يلى:

أولاً: المنتجات البترولية:

بلغت كمية استهـلاك المنتجـات البتروليـة حوالى 8ر27 مليون طن، منها كمية تبلغ حوالى 6ر8 مليون طن تم استيرادها قيمتها حوالى 3ر5 مليار دولار خلال هذا العام لاستكمال تغطية احتياجات الاستهلاك المحلى، وقد زاد استهلاك المنتجات البترولية عن العام السابق بنسبة حوالى 9ر6%.

ثانياً: الغاز الطبيعى

تم تلبية احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعى خلال العام بكمية بلغت حوالى 48 مليون طن بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق، ويمثل استهلاك قطاع الكهرباء حوالى 60% من إجمالى استهلاك الغاز

وكان عام 2021 عاما بتروليا مميزا ينضم لسلسلة أعوام إطلاق مكامن وقدرات قطاع البترول المصرى الذى يتنامى بقوة حالياً ، محققاً نتائج أعمال شهد لها المتابعون وانعكست على الاقتصاد القومى وكذلك اقتصاد القطاع وكياناته، حيث أحدث القطاع نقلة نوعية فى إدارة أنشطته اتسمت بالتكامل والإدارة الكفؤ واستشراف آفاق جديدة للمستقبل ، فزاد من إنتاج الثروة البترولية لتصل إلى 4ر82 مليون طن مكافئ ، وتمكن من تخفيض حجم المستحقات للشركاء الأجانب إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 845 مليون دولار فى نهاية يونيه 2021، وتأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى الذى بلغ استهلاكه حوالى 8ر75 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى ، وتمكن من توصيل الغاز إلى حوالى 2ر1 مليون وحدة سكنية خلال العام يعادل استهلاكها حوالى 21 مليون أسطوانة بوتاجاز تم إحلالها ، الأمر الذى يسهم بقوة فى خفض الدعم الموجه للبوتاجاز، وزاد إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تستفيد من خدمة الغاز الطبيعى الحضارية ليصل إلى 9ر12 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر2021، وتم إضافة 110 محطات جديدة للتموين بالوقود ، كما تم زيادة عدد محطات التموين بالغاز الطبيعى كوقود حالياً إلى محطة بعد إضافة 530 محطة جديدة خلال العام وجارى تشغيل 126 محطة جديدة ، هذا بالإضافة إلى توقيع 25 عقداً مع 11 شركة مصرية وعالمية للبحث عن الذهب فى 75 قطاعاً بالصحراء الشرقية باستثمارات حوالى57 مليون دولار والتى تمثل ثمرة نجاح الجولة الأولى من المزايدة العالمية للبحث عن الذهب فى مصر.