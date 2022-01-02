اكتمال أولى مراحل حوكمة قطاع التأمين الصحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت المنصة الوطنية الموحدة للتعاملات التأمينية الصحية (نفيس) في مجلس الضمان الصحي، مرحلتها الأولى، من حوكمة قطاع التأمين الصحي، وأنجزت نحو 8.4 ملايين عملية، بين أكثر من 140 جهة.

وقد احتفلت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي بتدشين المنصة الوطنية الموحدة للتعاملات التأمينية الصحية (نفيس) خلال يناير 2021م، في حضور ومشاركة عدد من شركاء النجاح من مقدمي الخدمة وشركات التأمين، الذين اطلعوا على مميزات المنصة المعنية بتسهيل تبادل المعلومات الصحية للمرضى ومشاركة البيانات المالية والإدارية وتوفر الرؤية والشفافية لجميع المستفيدين.

وسجلت المنصة الوطنية الموحدة للتعاملات التأمينية الصحية (نفيس)، التي نالت جائزة التميز الذهبية في إدارة المشاريع كأفضل مشروع لعام 2021م، من قِبل معهد إدارة المشاريع في السعودية، سلسلة من النجاحات عطفا على دورها في خدمة المستفيدين، وذلك بتحفيز التحول الرقمي في القطاع. كما تحسن المنصة حوكمة خدمات التأمين الصحي من خلال ربط جميع أصحاب العلاقة في قطاع التأمين الصحي، بهدف تحسين كفاءة الخدمات وتقليل تكلفة ووقت تقديم الخدمات التأمينية الصحية.

وبلغت نسبة الالتزام 65% من قطاع التأمين الصحي بالربط عبر المنصة، والتي تشكل أكثر من 140 جهة تنوعت بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية وشركات إدارة المطالبات.

وأوضح المدير التنفيذي لإدارة التقنية والتحول الرقمي في مجلس الضمان الصحي المهندس عبدالله الشرقي، أن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتعاملات التأمينية الصحية (نفيس)، وتحقيقه النتائج الإيجابية سوف يسهمان في تمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم الكاملة في الرعاية والحماية الكاملتين بأسهل وأفضل الطرق.

وقال الشرقي «نسعى لتنفيذ البرامج الرقمية للمساهمة في تعزيز محور التحول الرقمي لاستراتيجية المجلس (2020 - 2024) في القطاع وتحسين فعالية البيئة التنظيمية». وأضاف «ما أنجز في المرحلة الأولى من المنصة الوطنية الموحدة للتعاملات التأمينية الصحية (نفيس) أمر يشجع على مواصلة العمل لإكمال بقية المراحل وتحقيق التحول الرقمي في القطاع».