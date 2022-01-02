10 مزادات عقارية بمساحات 4 ملايين م2

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشرف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، على 10 مزادات علنية الكترونية وحضورية، تقام على عدة عقارات في مختلف مناطق المملكة، في الفترة ما بين 1 - 12 من شهر يناير 2022.

وتعرض المزادات 24 فرصة عقارية بمساحات إجمالية تقدر بـ4 ملايين م2، تتمثل في أراض تجارية وسكنية، وفلل، وعمائر، ومستودعات ومجمعات تجارية وقصر في 8 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة.

وتبدأ المزادات، بمزاد عالية حفر الباطن الالكتروني المقام على أرض تجارية في المحافظة، ثم مزاد شرفة الرياض الحضوري المقام على فرصتين عقاريتين في الرياض، ومزاد أصالة الرياض الحضوري المقام على 4 فرص عقارية في الرياض، إضافة إلى مزاد كنوز الزلفي الحضوري المقام على فرصتين عقاريتين في الزلفي، ومزاد حي الدفاع الالكتروني المقام على مستودع في الرياض، ومزاد قمم الخرج الحضوري المقام على 4 فرص عقارية متميزة بمحافظة الخرج، إضافة إلى مزاد الخير الحضوري المقام على 3 فرص عقارية بمدينة حائل، ومزاد التطوير الحضوري المقام على 4 فرص عقارية في مدينة الدوادمي، ومزاد الفرصة الحضوري المقام على فرصتين عقاريتين متميزتين بمحافظة حريملاء، وأخيرا مزاد رحاب جدة الالكتروني المقام على فرصة عقارية مميزة بمدينة جدة.

وتستعرض المزادات العديد من الفرص الاستثمارية للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال. كما تتميز المزادات الالكترونية بسهولة المزايدة عليها والوصول إليها من أي مكان، وتوفير الوقت والجهد في إجراءات استكمال البيع والشراء الكترونيا دون الحاجة إلى الحضور.

ويعد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد، وذلك بتعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الالكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

10 مزادات:

