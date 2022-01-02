45 شركة وطنية تحضر ورشة تمكين المصدرين ودعمهم

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وتأتي الورشة انطلاقا من سعي هيئة تنمية «الصادرات السعودية» إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرئيسة لتشجيع منظومة التصدير السعودية عبر البرامج والمبادرات التي تتبناها، إذ تحرص على تطوير قدرات المصدرين وجاهزيتهم لمواجهة التحديات العالمية وتحسين تنافسيتهم في الأسواق كأحد أهم أهدافها، وتيسير رحلاتهم التصديرية الشاملة بما يسهم في وصول المنتجات المحلية للأسواق الدولية.
وتضم الورشة عددا من القطاعات المستهدفة في التصدير، ومنها (قطاع الأغذية وقطاع الأدوية، وقطاع البتروكيماويات، وقطاع التعبئة والتغليف، وقطاع مواد البناء، وقطاع التعدين وقطاع المعدات الثقيلة والخردة وقطاعات أخرى).
وتسعى «الصادرات السعودية» إلى تعزيز التواصل مع عملائها والتعريف بخدماتها وأدوارها وإشراكهم في تحقيق أهدافها وإتاحة الفرصة لهم لطرح التساؤلات وتبادل الخبرات والتجارب ونشر المعرفة التصديرية وتحقيق التميز والارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية لصادرات المملكة غير النفطية والإسهام في رفع نسبتها من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
القطاعات المستهدفة
- الأدوية
- البتروكيماويات
- التعبئة والتغليف
- مواد البناء
- التعدين
- المعدات الثقيلة
- الخردة
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