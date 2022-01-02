شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يصدر حركة تنقلات لمساعدي ومديري عموم الشئون المالية والقانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات لمساعدى ومديرى عموم الشئون المالية بشركات قطاع البترول، بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التى خلت بخروج شاغلها لسن التقاعد القانونى، وشملت الحركة التالى أسماؤهم :

المحاسب حاتم أبو المواهب محمد التونى - مساعداً لرئيس الشركة للمراجعة الداخلية بالشركة المصرية للغازات الطبيعية ( جاسكو ) .

المحاسب المعتز بالله السعيد محمد أبوسيف - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية بالشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "انبى ".

أمل محمد عبده آدم مساعدا لرئيس الشركة للشئون المالية بشركة مصر للصيانة ( صان مصر ) .

المحاسب / محمد علی محمد مصطفى - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية بشركة النيل لتسويق البترول .

المحاسب وليد أنور محمود محمد - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بترول بلاعيم ( بتروبل ) .

المحاسب / حازم محمد أمين محمد سالم - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بدرالدين للبترول .

المحاسب / محمد صلاح عباس منصور - مديراً عاماً للشئون المالية بالشركة المتحدة لمشتقات الغاز .

كما أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات لمساعدى ومديرى عموم الشئون القانونية بشركات قطاع البترول وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التى خلت بخروج شاغليها لسن التقاعد القانونى، وشملت الحركة التالى أسمائهم :

هانى السعيد حسن أحمد - مساعداً لرئيس الشركة للشئون القانونية والعقود وشئون العملاء بالشركة المصرية للغازات الطبيعية ( جاسكو ) .

أشرف لطفى حسن محمد - مديراً عاماً للشئون القانونية بشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية ( بتروجت ) .

عصام فتحى محمد مرزوق - مديراً عاماً للقضايا والتحقيقات بالشئون القانونية بالشركة الحديثة للغاز الطبيعى .

أيمن محمد محمود محمد الهوارى - مديراً عاماً للشئون القانونية بالشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة ( صيانكو ) .

محمد إسماعيل محمد عبد الرحمن - مديراً عاماً للشئون القانونية بشركة الغاز الطبيعى للسيارات ( كارجاس ).