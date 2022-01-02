شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تصنيع النباتات الطبية والعطرية بدلا من تصديرها للخارج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك مصر مئات الأصناف من أنواع النبات الطبية والعطرية والزهور ويتم تصديرها للخارج سواء "طازة أو مجففة" للدخول في صناعات مستحضرات التجميل وصناعات الأدوية ومستلزماتها، ومع تواجد كل تلك الأنواع لم تدخل مصر في تلك الصناعة بشكل كبير حتى الآن.

وفق الإحصاءات بلغت صادرات الزهور ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية المصرية التى تصديرها موسم 12018-2019 نحو 188.6 مليون دولار، وبحسب البيانات تم تصدير 79 ألف طن نباتات طبية وعطرية، بقيمة 138.5 مليون دولار للعديد من الدول العربية والأوروبية، كما تم تصدير 45.4 ألف طن، زهور قطف ونباتات زينة ونخيل، بقيمة 53.1 مليون دولار.

بلغت نسبة زيادة الصادرات خلال العام المالي الماضي 4% من حيث القيمة، مقارنة بعام 2018-2019، تم تصدير نحو 48 ألف طن من النباتات الطبية والعطرية بقيمة نحو 81.1 مليون دولار خلال الموسم التصديري السابق والذي بدأ في سبتمبر 2019 وانتهى بنهاية أغسطس 2020.

نحتاج لدراسة وسيتم تقديم دراسة وافية خلال الأسبوع المقبل، حول تصنيع النباتات الطبية والعطرية، ولا سيما في ظل توافر المادة الخام.

إجمالى ما تم حصره من النباتات الطبية والعطرية في مصر نحو 2500 نوع منها 40 نوع يتم تداولها بشكل كبير خاصة في التصدير، والذى يمثل 95% وما يستهلك محليا نحو 5% .

محافظة بنى سويف الأقرب لكثرة زراعات هذه النوعية من النباتات فيها.

سنحتاج لاستيراد بعض الخامات من الخارج بجانب الحصول على " النو هاو" للتصنيع.