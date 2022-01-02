بعد تسجيلها أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهرين.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد، 2 يناير 2022، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية في البورصات العالمية وكذلك السوق المصري، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 800 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عالميًا مسجلا 1828 دولارا للأوقية، وجاء ارتفاع المعدن النفيس في البورصات العالمية نتيجة انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا الأمر الذي يزيد من جاذبيته ليسجل أعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين في معاملات نهاية العام.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع بختام جلسة الاثنين، وسط مخاوف من متحور كورونا الجديد "أوميكرون" من ارتفاع الدولار.

وكان الذهب قد سجل في مايو الماضي أعلى مستوى له منذ منتصف يناير 2021، حيث وصل عيار 21 لـ820 جنيها للجرام.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخ مصر يوم 5 أغسطس 2020، حيث وصل عيار 21 لـ920 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، السبت، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 بـ 684 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 800 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 912 جنيها للجرام

سعر الجنيه 6384 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

خبير يتحدث عن موجة صعود

من جانبه، قال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس: "يبدو أن العامل الرئيسي هو العملة (الأمريكية)"، مضيفا أنه على الرغم من انتعاش الدولار في الآونة الأخيرة، قد يكون هناك المزيد من الضعف وسيدعم ذلك المعدن الأصفر.