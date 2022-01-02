شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة بنسبة 1.6% بمنتصف تعاملات جلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 11952 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 2110 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 14205 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 4718 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 2236 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 3286 نقطة، فيما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 4048 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ بي أي جي للتجارة والاستثمار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا".

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، بالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات، الكابلات الكهربائية المصرية شركة مستشفى كليوباترا 601.5 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 100 ألف سهم، 285 مليون سهم، 142 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما 1027 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، القاهرة للإسكان والتعمير، الدولية للأسمدة والكيماويات 5 ملايين سهم، 15.1 ألف سهم، 3.2 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 38 ألف سهم، 307 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات مصر للفنادق، الكابلات الكهربائية المصرية، القاهرة للإسكان والتعمير 93.8 ألف سهم، 285 مليون سهم، 3.2 مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، اعتماد مجلس إدارة قائمة الدخل عن الفترة من 1 يوليو عام 2021 إلى 30 نوفمبر عام 2021 بتحقيق أرباح بمقدار 399.3 مليون جنيه.

كما أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، تحقيق صافي مبيعات بلغت 213.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021 مقابل 207.2 مليون حنيه خلال الفترة المنتهية في 2020، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.588 مليون جينه مقابل 20.065 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

في سياق آخر أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن توقيع شركة ايجيتك للكابلات-إحدى الشركات التابعة- عقدًا بقيمة 8.5 مليون دينار كويتي (ما يعادل 440 مليون جنيه) لعمليات توريد وتمديد وصيانة الكابلات الأرضية جهد 132 ك.ف الخاصة بتغذية محطات التحويل الرئيسية جهد 132/11 ك.ف. بالضاحيتين (N3&N4) بمشروع مدينة المطلاع السكنية بدولة الكويت.

من جهتها قالت الدلتا للسكر، إن الشركة لم تعلم رسميًا بهذه الأسعار، ولم يتم تحديد سعر بيع سكر الشركة حاليًا، حيث لم يبدأ الإنتاج بعد، ولا يوجد أي أرصدة سكر بالشركة.