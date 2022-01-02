شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 2-1-2022 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 2-1-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى بنك الأهلى سعر 17.67 جنيه للشراء، و17.92 للبيع، مقابل سعر ختام الخميس كان 17.67 جنيه للشراء، و17.87 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.68جنيه للشراء، و 17.94 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.73 جنيه للشراء، و17.84 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى17.73 جنيه للشراء.

17.84 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى17.68 جنيه للشراء.

17.92 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر17.68 جنيه للشراء.

17.92 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية17.68 جنيه للشراء.

17.94 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة17.71 جنيه للشراء.

17.94 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib17.70 جنيه للشراء.

17.94 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى17.72 جنيه للشراء.

17.94 جنيه للبيع.