شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة والآثار": متحفا الغردقة وشرم الشيخ لم يمسهما أى ضرر من الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار أنه إيماء إلى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن غرق متحفي شرم الشيخ والغردقة من جراء الأمطار التي شهدتها جمهورية مصر العربية أمس، فإن هذا الكلام عار تماما من الصحة وأن المتحفين لم يمسسهما أي ضرر وكذلك القطع الأثرية بهما.

وأضاف أن كافة المتاحف والمواقع الأثرية على مستوي الجمهورية لم يمسها أي ضرر من جراء مياه الأمطار وأنها تستقبل زوارها بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات تم تشكيلها من المجلس الأعلى للآثار بقطاعاته المختلفة لمتابعة كافة المواقع والمتاحف الأثرية علي مستوي الجمهورية أول بأول خلال الأيام الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وناشد مؤمن عثمان جميع وسائل الإعلام الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الحرص والدقة قبل نشر أية أخبار مثل هذه الشائعة والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.