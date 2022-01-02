شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يامال تنقل الغاز من ألمانيا إلى بولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات شركة جاسكيد التي تدير شبكة الغاز الألمانية أن الغاز يتدفق اليوم الأحد شرقا من ألمانيا إلى بولندا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا، الذي يرسل الغاز الروسي عادة باتجاه الغرب إلى أوروبا، لليوم الثالث عشر على التوالي.

وأوضحت بيانات التدفق عبر نقطة القياس مالناو على الحدود الألمانية البولندية أن الكمية المتدفقة شرقا بلغت ما يعادل نحو 5.4 مليون كيلووات دون تغيير يذكر عن الساعات الأربع والعشرين السابقة.

ويعد خط الأنابيب مسارا رئيسيا لصادرات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إن ألمانيا تعيد بيع الغاز الروسي إلى بولندا وأوكرانيا بدلا من العمل على تخفيف حدة الأسعار التي ارتفعت في السوق واتهم مستوردي الغاز الألمان بتغيير مسار التدفقات على خط يامال والتسبب في ارتفاع الأسعار بشدة.