شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل آخر موعد لتلقى طلبات التظلم لحاجزى وحدات سكن لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الخميس المقبل، كموعد أخير لتلقى طلبات التظلم بالنسبة لغير المستوفين للشروط للمتقدمين لحجز وحدات مبادرة سكن لكل المصريين .

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إنه جارى استقبال طلبات التظلم لحاجزى إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (2)، بمشروعات الوحدات السكنية تحت التنفيذ (لمتوسطى الدخل)، غير المُنطبق عليهم الشروط، لاستيفاء المُستندات المطلوبة، وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق، حتى يوم الخميس المقبل 6 يناير 2022، كفرصة أخيرة لتلقى طلبات التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط.

وقالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إنه تم الانتهاء من الفرز والفحص المبدئى للمُستندات والبيانات المُسـجلة بواسطة المواطنين عبـر الموقع الإلكترونى الرسمى للصندوق لتحديد المُنطبق عليهم الشروط وغيـر المُنطبق عليهم الشروط، وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقاً بالإعلان، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى الصادرة فى يوليو 2021 والتى تتيح التمويل العقارى بسعر عائد 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً، كما تم نشر نتائج فرز طلبات جميع المواطنين الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية بإعلان سكن لكل المصريين(2) لمتوسطى الدخل على الموقع الإلكترونى للصندوق والمطروحة بالمُدن التالية: بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بنى سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، بورفؤاد.

وأضافت مى عبدالحميد، أنه تم إتاحة إرسال طلب التظلم إلكترونياً عن طريق إرسال الرقم القومى لصاحب الطلب على الرابط المخصص، حيث سيقوم موظفو الصندوق بدراسة طلبات التظلم الواردة من المواطنين ومراجعة البيانات والمستندات المستكملة واتخاذ قرار بشأنها إما بقبول التظلم أو رفضه، مع التأكيد على أنه لن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط الخاصة بتجاوز الحدود القصوى والدنيا للدخل، وتجاوز حدود السن عليهم وقت التقديم.

وأشارت الرئيس التنفيذى للصندوق، إلى أنه تم إرسال رسائل نصية للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط والبالغ عددهم 4939 عميلا، حيث قام ما يزيد عن 3000 عميل بتقديم طلبات تظلم لاستكمال المُستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة وتعديل موقفهم، ومن ثم قام الصندوق بإرسال رسائل نصية لما يقارب من 1900 عميل لم يقوموا بتقديم طلبات تظلم حتى تاريخه لسرعة التقديم طلبات تظلم خلال المدة المحددة.

وأوضحت مى عبدالحميد، أنه فيما يخص المواطنين المنطبق عليهم الشروط، فقد بلغ عددهم 6528 عميلا وفقا لنتيجة الفرز، كما تم قبول عدد 2368 طلب تظلم من إجمالى التظلمات الواردة، ليصبح إجمالى عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط حتى تاريخه 8896 عميلا، وتم إرسال رسائل نصية لهم لتوجيههم نحو سداد الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم طبقاً للمنصوص عليه بكراسة الشروط، بواقع 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ وقدرها 3 سنوات، حيث يبدأ سداد الدفعة الأولى فى الأول من يناير 2022 وبفترة سماح شهر من تاريخ الاستحقاق، وفى حالة التأخر عن سداد أى دفعة بعد انتهاء فترة السماح المُقررة فسيتم احتساب غرامة تأخير تبلغ نسبتها 1.5 % من قيمة الدفعة المُتأخرة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، طرح وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية بإعلان سكن لكل المصريين (2)، تتضمن وحدات جاهزة للتسليم وأخرى تحت الإنشاء للعملاء من منخفضى ومتوسطى الدخل، خلال الفترة من 8 أغسطس 2021 حتى 4 أكتوبر 2021، ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى الصادرة فى يوليو 2021 والتى تتيح التمويل العقارى بسعر عائد 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.